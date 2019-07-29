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Рахимов: «Ахмат» сам привозит себе голы

Рахимов: «Ахмат» сам привозит себе голы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:1).

«Надо забивать. В первом тайме у нас были неплохие моменты. На 1-й минуте, когда нападающий попал в руки вратарю, потом Бериша перекидывал головой, вратарь вышел из ворот. И третий момент – выход один на один. Надо было убирать мяч дальше на пустые ворота, когда вратарь выпрыгивал. Были моменты, которые надо реализовывать. К сожалению, мы не забиваем. Глупые ситуации, когда владеем мячом и попадаем на обратные контратаки.

Мы прекрасно понимали, как играет «Рубин». При этом попадали под давление, играли в линию и очень плохо сохраняли мячи. Как только убыстрили игру, стали появляться моменты.

Во втором тайме по организации, самоотдаче не было претензий. Сами привозим голы. Ничего не предвещало гола сегодня", — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.

Докампо: «Рубин» владел преимуществом, забил логичный гол и довёл матч до победы
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