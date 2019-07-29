Рахимов: Глушаков в ближайшие 2-3 дня должен приступить к работе в общей группе

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после проигрыша команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:1) рассказал о состоянии травмированного полузащитника Дениса Глушакова.

«В ближайшие два-три дня Глушаков должен приступить к работе в общей группе. Посмотрим на его состояние.

Всегда хочется, чтобы было побольше игроков хорошего уровня, таких, которые могут вести игру. Глушакова не хватало, Анхеля не хватало, но футбола без травм не бывает. У всех команд бывают травмы. Я бы не стал делать на этом акцент. Хорошие футболисты всегда нужны", — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Напомним, 32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента, после расторжения контракта со «Спартаком». В нынешнем сезоне хавбек не провёл ни одного матча.