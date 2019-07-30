Габулов: после ЧМ осознал, что надо сделать что-то для футбола в Северной Осетии

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал, как он планирует развивать футбол в республике.

«Последние год-два я переживал о том, что происходит в Республике с футболом. Там, по сути, ничего не происходило. Существовал клуб, который играл в ПФЛ, результатами не отличался, воспитанники школ разъезжались по всей России. Последние годы я много об этом думал. Сразу после чемпионата мира я осознал, что как футболист я сделал всё, теперь надо постараться что-то сделать для футбола в Северной Осетии и её болельщиков. Они в надежде, что большой футбол вернётся. Собственными силами и даже возможностями инвестора мы всё не создадим. Надо объединить усилия, привлечь федеральные средства. Чтобы вопросы изменились в лучшую сторону. Стадион не соответствует всем требованиям, нет базы. Хотим её создать своими усилиями. Мы приступили к созданию футбольного интерната на 100-130 детей. Долгие годы такого объекта не было. Если мы создадим условия и конкуренцию, то мальчик не захочет уезжать в другие регионы, а захочет выходить и прославлять Осетию.



Сейчас процентов 60-70 болельщиков проходят на стадион без билетов. Выстроить билетную программу сейчас не предоставляется возможным. Планируется реконструкция стадиона „Спартак“. После этого мы эту проблему постепенно решим, болельщик сможет приходить на матчи по билетам по умеренным ценам», — сказал Габулов в программе «Футбол России».

Также Габулов рассказал, как выстроены его отношения с главным тренером «Алании» Спартаком Гогниевым.

«Уверен, что Спартак Гогниев не придёт ко мне и не скажет, что он за футболистов, а я за деньги. Мы определились, что подбор футболистов — задача тренера, но решение должно приниматься коллективно. Но если мы смотрим на это через призму Юрия Сёмина, то ему стоит доверять. Он был и президентом, и тренером. Он может подбирать футболистов не только как тренер, но и как функционер», — добавил чиновник.