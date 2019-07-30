Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шальке» поддержал болеющего лейкемией Михайловича

«Шальке» поддержал болеющего лейкемией Михайловича
Футбол / Германия 0

«Шальке-04» в рамках подготовки к сезону провёл товарищеский матч с «Болоньей» и выразил поддержку болеющему лейкемией главному тренеру итальянской команды Синише Михайловичу.

«Все в «Шальке» хотели бы пожелать тренеру Синише Михайловичу скорейшего выздоровления и всего наилучшего в борьбе с лейкемией», — говорится в сообщении немецкого клуба на официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Если фото не отображается, его можно посмотреть в «твиттере» «Шальке-04».

Матч завершился победой «Болоньи» со счётом 3:2. У итальянцев голы забили Андреа Поли, Никола Сансоне и Родриго Паласио. У «Шальке» отличились Фабиан Риз и Нассим Бужеллаб.

Ранее Михайлович рассказал общественности, что ему диагностировали лейкемию. При этом специалист решил не уходить в отставку с поста главного тренера «Болоньи». С 18 июля по 23 июля специалист прошёл первый курс химиотерапии.

Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент