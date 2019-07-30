«Шальке» поддержал болеющего лейкемией Михайловича

«Шальке-04» в рамках подготовки к сезону провёл товарищеский матч с «Болоньей» и выразил поддержку болеющему лейкемией главному тренеру итальянской команды Синише Михайловичу.
«Все в «Шальке» хотели бы пожелать тренеру Синише Михайловичу скорейшего выздоровления и всего наилучшего в борьбе с лейкемией», — говорится в сообщении немецкого клуба на официальной странице в социальной сети «Твиттер».
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Матч завершился победой «Болоньи» со счётом 3:2. У итальянцев голы забили Андреа Поли, Никола Сансоне и Родриго Паласио. У «Шальке» отличились Фабиан Риз и Нассим Бужеллаб.
Ранее Михайлович рассказал общественности, что ему диагностировали лейкемию. При этом специалист решил не уходить в отставку с поста главного тренера «Болоньи». С 18 июля по 23 июля специалист прошёл первый курс химиотерапии.
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