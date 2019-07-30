В Турции сообщили об интересе «Галатасарая» к Краневиттеру

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotospor.



По информации издания, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», рассматривающий его в качестве альтернативного варианта на случай срыва трансфера хавбека «Лестер Сити» Нампалиса Менди. Сам аргентинец готов перебраться в команду из Стамбула, о чём его агент сообщил клубу.



При этом агент Эрнан Берман, представляющий интересы Матиаса, заявил в интервью «Р-Спорт», что ничего не знает об интересе «Галатасарая» к его клиенту.



Ранее Краневиттер публично заявил о намерении покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что приобретение полузащитника рассматривает «Дженоа».



Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В сезоне-2018/19 хавбек провёл в Российской Премьер-лиге 6 матчей. Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

«Дженоа» заинтересовался Краневиттером