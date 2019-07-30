Луис Адриано может перейти в «Палмейрас»

«Палмейрас» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Спартака» Луису Адриано, утверждает журналист Рафаэл Дел Манто в своём «твиттере».

«Центральным нападающим, с которым „Палмейрас“ ведёт переговоры, является Луис Адриано. Это то, что я знаю. Но я не знаю, на какой стадии находятся эти переговоры», — написал Дел Манто.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется другой бразильский клуб «Фламенго». Проблемой для осуществления сделки может стать закрытие трансферного окна в Бразилии уже 31 июля.

В «Спартак» Адриано перешёл в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. Всего в составе красно-белых 32-летний нападающий провёл 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.