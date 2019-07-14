«Отчего так в России берёзы шумят?» Адриано нарядился в русский народный костюм
Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано и его девушка Екатерина Дорожко нарядились в русские народные костюмы.
«Отчего так в России берёзы шумят?» — написал Адриано на русском языке в своём «инстаграме».
Футболист выложил этот пост на следующий день после победы «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). В этой встрече бразилец провёл на поле 79 минут и получил жёлтую карточку.
В минувшем сезоне 32-летний Адриано принял участие в 23 матчах российского национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (два — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2020 года.
Девушка Адриано высказалась о стычке бразильца с Набабкиным
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