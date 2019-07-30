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«Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой

«Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» провёл презентацию летних новичков клуба. Представляя полузащитника Алексея Сутормина, сотрудники казанского клуба вынесли на сцену его картонную фигуру.

«Алексей пробыл в нашей команде всего десять дней. Лёша, хоть ты и перешёл, но ты всё равно с нами», — сказал ведущий мероприятия.

25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой был оформлен между казанским и петербургским клубами.

Сутормин является воспитанником «Зенита». Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На счету хавбека семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.

Сутормин — «Рубину»: спасибо за прекрасную неделю!
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