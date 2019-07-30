Шаронов обратился к болельщикам «Рубина»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов обратился к болельщикам казанской команды на встрече в столице Татарстана.



«Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь. И таким образом мы будем идти всегда вперёд», — сказал Шаронов.

Видео доступно на странице казанского «Рубина» в «Твиттере».



«Рубин» набрал 7 очков в 3 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах. В следующем туре РПЛ «Рубин» сыграет с ЦСКА 4 августа.