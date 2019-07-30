Шаронов обратился к болельщикам «Рубина»
Тренер «Рубина» Роман Шаронов обратился к болельщикам казанской команды на встрече в столице Татарстана.
«Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь. И таким образом мы будем идти всегда вперёд», — сказал Шаронов.
Видео доступно на странице казанского «Рубина» в «Твиттере».
«Рубин» набрал 7 очков в 3 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах. В следующем туре РПЛ «Рубин» сыграет с ЦСКА 4 августа.
Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина» после победы над «Ахматом»
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