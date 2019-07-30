Бекао: переезд из Бразилии в Россию стал большим изменением в жизни
Бразильский защитник «Удинезе» Родриго Бекао прокомментировал переход в итальянский клуб.
«Я перешёл в «Удинезе», чтобы достичь великих целей, и сделаю всё возможное, чтобы это произошло. Уверен, здесь, в Удине, буду жить в семейной обстановке. У меня есть все предпосылки к тому, чтобы провести хороший сезон.
Переезд из Бразилии в Россию стал большим изменением в жизни. Теперь я готов с большим энтузиазмом погрузиться ещё в одну новую реальность. Номер 50 принёс мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, и в «Удинезе» он станет хорошим предзнаменованием", — приводит слова Бекао официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 23-летний Бекао выступал на правах аренды за ЦСКА. «Армейцы» хотели сохранить игрока, но он предпочёл подписать контракт с «Удинезе».
Дивеев — об уходе Бекао: у ЦСКА каждый год ЛЧ или ЛЕ, а у «Удинезе» этого нет
- 30 июля 2019
-
22:01
-
21:53
-
21:50
-
21:41
-
21:26
-
21:17
-
21:14
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:29
-
20:16
-
20:11
-
19:53
-
19:37
-
19:34
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:32
-
18:30
-
18:23
-
18:23
-
18:17
-
18:05
-
17:57
-
17:35
-
17:34
-
17:21
-
17:09
-
17:07
-
16:53
Партнерский контент