Бекао: переезд из Бразилии в Россию стал большим изменением в жизни

Бразильский защитник «Удинезе» Родриго Бекао прокомментировал переход в итальянский клуб.

«Я перешёл в «Удинезе», чтобы достичь великих целей, и сделаю всё возможное, чтобы это произошло. Уверен, здесь, в Удине, буду жить в семейной обстановке. У меня есть все предпосылки к тому, чтобы провести хороший сезон.

Переезд из Бразилии в Россию стал большим изменением в жизни. Теперь я готов с большим энтузиазмом погрузиться ещё в одну новую реальность. Номер 50 принёс мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, и в «Удинезе» он станет хорошим предзнаменованием", — приводит слова Бекао официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Бекао выступал на правах аренды за ЦСКА. «Армейцы» хотели сохранить игрока, но он предпочёл подписать контракт с «Удинезе».