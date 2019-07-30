Русская девушка Луиса Адриано: мы улетаем вместе, всё только начинается

Екатерина Дорожко, девушка нападающего Луиса Адриано, который перешёл из «Спартака» в «Палмейрас», сообщила, что отправляется в Бразилию вместе с молодым человеком. Напомним, футболист подписал с «Палмейрасом» четырёхлетний контракт.



«Отвечаю всем и сразу — мы улетаем вместе. Хватит писать мне о том, что наша сказка закончилась. У нас всё только начинается!» — написала Дорожко на своей странице в «Инстаграме».

Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард в 79 матчах стал автором 25 забитых мячей, а также 15 результативных передач. В составе «Спартака» 32-летний Адриано чемпион Российской Премьер-Лиги, а также обладатель Суперкубка России.