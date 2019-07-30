Луис Адриано обратился к болельщикам «Палмейраса» после ухода из «Спартака»

Нападающий Луис Адриано, перешедший из «Спартака» в «Палмейрас», обратился к болельщикам бразильского клуба.



«Болельщики „Палмейраса“, спасибо за все сообщения и теплый приём. Очень рад, что смог заключить соглашение с таким великим клубом. К тому же мне очень нравится, какие цели ставит „Палмейрас“. Я здесь, чтобы показать свой максимум, лучшую игру и выиграть новые трофеи», — сказал Адриано.

Видео доступно на странице «Палмейраса» в «Твиттере».



Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард в 79 матчах стал автором 25 забитых мячей, а также 15 результативных передач. В составе «Спартака» 32-летний Адриано чемпион Российской Премьер-Лиги, а также обладатель Суперкубка России.