Луис Адриано обратился к болельщикам «Палмейраса» после ухода из «Спартака»

Нападающий Луис Адриано, перешедший из «Спартака» в «Палмейрас», обратился к болельщикам бразильского клуба.
«Болельщики „Палмейраса“, спасибо за все сообщения и теплый приём. Очень рад, что смог заключить соглашение с таким великим клубом. К тому же мне очень нравится, какие цели ставит „Палмейрас“. Я здесь, чтобы показать свой максимум, лучшую игру и выиграть новые трофеи», — сказал Адриано.
Видео доступно на странице «Палмейраса» в «Твиттере».
Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард в 79 матчах стал автором 25 забитых мячей, а также 15 результативных передач. В составе «Спартака» 32-летний Адриано чемпион Российской Премьер-Лиги, а также обладатель Суперкубка России.
- 30 июля 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:36
-
23:28
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:38
-
22:30
-
22:01
-
21:53
-
21:50
-
21:41
-
21:26
-
21:17
-
21:14
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:29
-
20:16
-
20:11
-
19:53
-
19:37
-
19:34
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:32
-
18:30