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Немецкие зрители освистали капитана «Фенербахче», он хотел покинуть поле

Немецкие зрители освистали капитана «Фенербахче», он хотел покинуть поле
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup «Бавария» принимала «Фенербахче». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер оформил хет-трик. Также голами в составе мюнхенского клуба отметились полузащитники Ренату Саншеш, Леон Горецка и Кингсли Коман. За «Фенербахче» единственный мяч забил немецкий нападающий Макс Крузе.

На 72-й минуте встречи капитан турецкого клуба Набиль Дирар был освистан зрителями во время прохода по флангу. В ответ 33-летний футболист остановился, выбил мяч за боковую линию и, обидевшись на реакцию трибун, попытался покинуть поле, но был остановлен главным тренером команды, а также подбежавшими партнерами. В итоге он продолжил игру и даже похлопал зрителям после окончания матча.

В финале турнира «Бавария» сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Матч пройдёт в среду, 31 июля. Начало — 21:30, мск. «Фенербахче» сыграет за третье место с мадридским «Реалом».

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