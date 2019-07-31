Ребич может перейти из «Айнтрахта» в «Интер» за € 40 млн

Нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич может продолжить карьеру в Италии, став игроком «Интера», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио



По сведениям источника, «нерадзурри» ведут трансферные переговоры о переходе 25-летнего игрока сборной Хорватии. Потенциальная сумма сделки оценивается в € 40 млн.



Ребич начал карьеру в 2011 году в составе «Сплита», после чего в 2013 году перебрался в «Фиорентину». За пять лет в итальянском клубе форвард трижды уходил в аренду, успев поиграть за «РБ Лейпциг», «Эллас Верону» и «Айнтрахт», который в 2018 году выкупил его контракт. В сборную Хорватии Анте вызывается с 2013 года. С национальной командой он стал серебряным призёром чемпионата мира – 2018.



В минувшем сезоне Ребич провёл 28 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ребич близок к переходу в «Атлетико» за € 40 млн