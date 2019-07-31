Новый клуб Луиса Адриано «Палмейрас» вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес
Бразильский «Палмейрас», куда накануне перешёл экс-игрок московского «Спартака» Луис Адриано, вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, крупно обыграв на предыдущей стадии турнира аргентинский «Годой Крус» — 4:0.
Все мячи были забиты во втором тайме. Рафаэль Вейга реализовал 11-метровый удар. По голу забили Мигель Борха, Густаво Скарпа и Дуду. Первая игра в Аргентине закончилась результативной ничьей — 2:2.
За выход в 1/2 финала «Палмейрас» сыграет с победителем второго матча между «Гремио» и парагвайским«Либертадом». Первую встречу выиграли бразильцы со счётом 2:0, оставшись в меньшинстве ещё в первом тайме.
Ранее сообщалось, что Луис Адриано обратился к болельщикам «Палмейраса», поблагодарив за тёплый приём.
Луис Адриано обратился к болельщикам «Палмейраса» после ухода из «Спартака»
- 31 июля 2019
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:48
-
07:20
-
06:54
-
05:51
-
05:14
-
04:37
-
04:14
-
03:18
-
03:06
-
02:38
-
02:30
-
02:03
-
01:25
-
00:52
-
00:28
-
00:15
-
00:03
- 30 июля 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:36
-
23:28
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:38
-
22:30
-
22:01
-
21:53
-
21:50
Партнерский контент