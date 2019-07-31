Новый клуб Луиса Адриано «Палмейрас» вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес

Бразильский «Палмейрас», куда накануне перешёл экс-игрок московского «Спартака» Луис Адриано, вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес, крупно обыграв на предыдущей стадии турнира аргентинский «Годой Крус» — 4:0.



Все мячи были забиты во втором тайме. Рафаэль Вейга реализовал 11-метровый удар. По голу забили Мигель Борха, Густаво Скарпа и Дуду. Первая игра в Аргентине закончилась результативной ничьей — 2:2.



За выход в 1/2 финала «Палмейрас» сыграет с победителем второго матча между «Гремио» и парагвайским«Либертадом». Первую встречу выиграли бразильцы со счётом 2:0, оставшись в меньшинстве ещё в первом тайме.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано обратился к болельщикам «Палмейраса», поблагодарив за тёплый приём.