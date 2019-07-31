Полузащитник «Урала»: в Польше футболисты боялись Черчесова

Новичок «Урала» полузащитник Рафал Августиняк рассказал, как в Польше относились к Станиславу Черчесову, который ранее возглавлял «Легию».

«Сложилось впечатление, что он очень агрессивный тренер, и все футболисты его боялись. Есть друзья, которые играли у него.



Был ли у меня подобный строгий тренер? Да, был у меня такой тренер, когда я был в «Ягеллонии», его зовут Михал Пробеж. Сейчас он тренирует «Краковию», которая будет играть в квалификации Лиги Европы. В Польше все знают темперамент этого тренера.



Он много кричал во время игр и тренировок. Он всегда так себя вёл. И когда наш тренер, Дмитрий Парфёнов, недавно сказал громко: «Играй в одно-два касания», я сразу вспомнил его», — цитирует хавбека пресс-служба «Урала».