Крыховяк: учу русский раз в неделю, теперь могу говорить с игроками «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что регулярно занимается изучением русского языка.

«Теперь могу говорить с игроками, не все игроки говорят на английском. Для меня это очень важно. Всего знаю четыре с половиной языка. Учу русский раз в неделю, говорю каждый день, литературу не читаю.



Ещё не думал о получении российского гражданства. Я на тренировке только пять часов, для меня важно говорить на русском языке. Конечно, этот сезон другой. Много игр, мне нравится играть с Бариновым. Он очень хороший игрок. Он бегает и бьётся больше остальных, это хорошо для команды. Против ЦСКА могли сыграть лучше, а нанесли всего один удар за матч», — передаёт слова хавбека корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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