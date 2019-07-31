Крыховяк: учу русский раз в неделю, теперь могу говорить с игроками «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что регулярно занимается изучением русского языка.
«Теперь могу говорить с игроками, не все игроки говорят на английском. Для меня это очень важно. Всего знаю четыре с половиной языка. Учу русский раз в неделю, говорю каждый день, литературу не читаю.
Ещё не думал о получении российского гражданства. Я на тренировке только пять часов, для меня важно говорить на русском языке. Конечно, этот сезон другой. Много игр, мне нравится играть с Бариновым. Он очень хороший игрок. Он бегает и бьётся больше остальных, это хорошо для команды. Против ЦСКА могли сыграть лучше, а нанесли всего один удар за матч», — передаёт слова хавбека корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 31 июля 2019
-
12:00
-
11:55
-
11:39
-
11:18
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:12
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:42
-
09:26
-
09:26
-
09:11
-
09:10
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:48
-
07:20
-
06:54
-
05:51
-
05:14
-
04:37
-
04:14
-
03:18
-
03:06
-
02:38
-
02:30
-
02:03