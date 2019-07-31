«Рома» может отказаться от Алдервейрелда, римлян не устроила цена

«Рома» намерена приобрести защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена после того, как цена на защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда увеличилась до € 40 млн, сообщает Sportitalia.



Алдервейрелд был первым номером в списке «Ромы» на усиление оборонительной линии, но завышенные требования «Тоттенхэма», вероятно, затормозили переговоры. Издание отмечает, что альтернативой для итальянского клуба является Деян Ловрен, который оценивается в € 20 млн. Менеджер Деяна Бьорн Бимер должен в ближайшие дни прилететь в Италию, чтобы решить будущее хорватского игрока.



Кроме того изначально интерес к хорвату был проявлен «Миланом», но, похоже, они готовы отказаться от Ловрена в угоду Леонардо Дуарте, выступающего за «Фламенго».



Ловрен также был связан со слухами о переходе в «Ливерпуль», который недавно подписал контракт с молодым центральным защитником Сеппом ван ден Бергом.

Алдервейрелд согласовал личный контракт с «Ромой»