«Рома» может отказаться от Алдервейрелда, римлян не устроила цена

«Рома» намерена приобрести защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена после того, как цена на защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда увеличилась до € 40 млн, сообщает Sportitalia.
Алдервейрелд был первым номером в списке «Ромы» на усиление оборонительной линии, но завышенные требования «Тоттенхэма», вероятно, затормозили переговоры. Издание отмечает, что альтернативой для итальянского клуба является Деян Ловрен, который оценивается в € 20 млн. Менеджер Деяна Бьорн Бимер должен в ближайшие дни прилететь в Италию, чтобы решить будущее хорватского игрока.
Кроме того изначально интерес к хорвату был проявлен «Миланом», но, похоже, они готовы отказаться от Ловрена в угоду Леонардо Дуарте, выступающего за «Фламенго».
Ловрен также был связан со слухами о переходе в «Ливерпуль», который недавно подписал контракт с молодым центральным защитником Сеппом ван ден Бергом.
- 31 июля 2019
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