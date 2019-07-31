СМИ: «МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» в обмен на нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Italia.
По сведениям источника, клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере. Для окончательного заключения сделки необходимо согласование контракта Дибалы с «красными дьяволами».
Также сообщается, что главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер отказался комментировать трансферные слухи.
«Я не буду комментировать слухи и спекуляции об игроках других команд, но, да, мы работаем над одним-двумя трансферами, о которых я упоминал до этого. До старта сезона осталось 10 дней, и, возможно, мы сможем представить вам одного или двух новых игроков в нашей команде», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
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