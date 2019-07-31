СМИ: «МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» в обмен на нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Italia.



По сведениям источника, клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере. Для окончательного заключения сделки необходимо согласование контракта Дибалы с «красными дьяволами».

Также сообщается, что главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер отказался комментировать трансферные слухи.

«Я не буду комментировать слухи и спекуляции об игроках других команд, но, да, мы работаем над одним-двумя трансферами, о которых я упоминал до этого. До старта сезона осталось 10 дней, и, возможно, мы сможем представить вам одного или двух новых игроков в нашей команде», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Агент Дибалы прибыл в Англию для участия в переговорах с «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» вступил в борьбу за Лукаку и достиг с игроком договорённости