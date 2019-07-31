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Авен ответил на вопрос о стоимости «Спартака»

Авен ответил на вопрос о стоимости «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Российский бизнесмен Пётр Авен, являющийся болельщиком московского «Спартака», ответил на вопрос, сколько в настоящее время стоит московский клуб.

«Команда вообще теряет деньги. Вы вкладываете каждый год 100 миллионов долларов. Сколько она вообще должна стоить? Знаете, была раньше старая поговорка — «Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит», — сказал Авен в эфире программы «Инсайдеры».

«Спартак» (4 очка) после трёх туров располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре РПЛ подопечные Олега Кононова сыграют на своём поле с «Динамо». Игра запланирована на 3 августа.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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