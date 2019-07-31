Ибрагимович: «МЮ» должен отпустить Погба туда, где он хочет играть

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», посоветовал английскому клубу отпустить полузащитника Поля Погба.



«Если он не хочет оставаться, нет смысла его удерживать в команде. Отпустите его туда, где он хочет играть, и возьмите в клуб футболиста, который хочет выступать за „Манчестер Юнайтед“.



Зачем иметь в команде игрока, который не хочет оставаться? Понятно, что он не будет выкладываться на 100 или 200 процентов, выступая там, где не хочет этого делать. В любом случае это непростая ситуация и нужно действовать в интересах клуба», — приводит слова Ибрагимовича BBC.



Ранее сообщалось, что Погба может перейти в мадридский «Реал». В СМИ появилась информация, что трансфер Погба в «Реал» будет зависеть от вингера Гарета Бэйла. Руководство «сливочных» хочет продать валлийца, а вырученные деньги потратить на приобретение хавбека «красных дьяволов». Бэйл был близок к переходу в китайский клуб «Цзянсу Сунин», но в последний момент сделка сорвалась.

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