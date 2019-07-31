Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар» в 4-м туре РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС.
3 августа (суббота)
«Урал» — «Ростов»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Спартак» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
4 августа (воскресенье)
«Тамбов» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Рубин» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Сочи» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 августа (понедельник)
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
- 31 июля 2019
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