Футболист-гей: чем больше людей будет совершать каминг-аут, тем лучше

26-летний австралийский футболист Энди Бреннан, в мае этого года совершившей каминг-аут, рассказал о реакции окружающих на его поступок.



«Реакция на мой каминг-аут была потрясающей, в мой адрес не прозвучало ни одного негативного комментария. Я очень боялся этого, но все — партнёры по команде, родственники, друзья — отреагировали наилучшим образом. У меня также не возникло проблем с болельщиками других клубов, все поддержали меня. Это сказалось на моей жизни позитивным образом, я ощущаю себя гораздо лучше, чем раньше.



Страх быть отверженным создаётся из-за окружения, в котором человек находится. Я не говорил о своей ориентации, потому что думал, что это ненормально и что люди осудят меня. Я боялся, что больше не смогу играть в футбол и дружить с теми же людьми. Мне казалось, что каминг-аут полностью изменит мою жизнь. Люди порой бросаются уничижительными фразами про геев, и из-за этого тебе кажется, что ты не можешь быть собой рядом с ними. Я слышал подобные высказывания от своих одноклубников, и они понятия не имели, что я ощущал в эти моменты.



Чем больше людей будет совершать каминг-аут, тем лучше. Важнее всего формировать в людях понимание. Одно дело говорить «Не произноси это слово, потому что людям будет плохо от этого», а другое — «Не делай этого, потому что Энди будет плохо». После этого начинаешь думать об обращении к конкретному человеку, и это гораздо более эмоционально и менее абстрактно», — цитирует Бреннана The Telegraph.

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