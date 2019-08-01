Рапино из сборной США — в списке номинанток на премию футболистке года от ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте огласила список из 12 номинанток на премию The Best, которая вручается лучшей футболистке года.



В список вошли следующие имена: Люси Бронз (Англия, «Лион»), Джули Эрц (США, «Чикаго»), Каролин Хансен (Норвегия, «Барселона»), Ада Хегерберг (Норвегия, «Лион»), Амандин Анри (Франция, «Лион»), Сэм Керр (Австралия, «Чикаго»), Роуз Лавель (США, «Вашингтон»), Вивиан Мидема (Нидерланды, «Арсенал»), Алекс Морган (США, «Орландо»), Меган Рапино (США, «Рейн»), Венди Ренар (Франция, «Лион») и Эллен Уайт (Англия, «Манчестер Сити»).



При выборе победительницы в номинации будут учитываться достижения и выступления футболисток в период с 25 мая 2018 по 7 июля 2019 года. Обладательницу премии определят эксперты, интернет-пользователи, спортивные журналисты, а также тренеры и капитаны сборных. Вручение приза состоится 23 сентября в Милане.



Ранее был оглашён список из 10 номинантов на аналогичный приз среди мужчин.

