Cпортивный директор «Нефтчи»: «Арсенал» — очень мобильная команда

Cпортивный директор «Нефтчи» Джейхун Султанов поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». Напомним, первая игра завершилась поражением российской команды со счётом 0:1.

«Безусловно, мы добились успешного результата в Туле, но ни в коем случае нельзя расслабляться. В Баку нас ждет крайне тяжёлый матч. «Арсенал» — очень мобильная команда, которая отлично умеет атаковать. Мы будем играть при своих болельщиках и постараемся пройти в следующий этап квалификации», — приводят слова Султанова «Известия».



Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» сегодня, 1 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).