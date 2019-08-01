Гилерме назвал трёх лучших вратарей России

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме перечислил лучших голкиперов в мире и в Российской Премьер-Лиге.



«Три лучших вратаря в мире? Тер Штеген и Алисон. Третий — Облак. Если бы у меня была возможность провести целый день с одним вратарём, выбрал бы Буффона.



Тройка лучших в России? Акинфеев, Лунёв и… Кто там ещё? Гилерме? Не люблю про себя говорить. Пусть будет Сафонов.



Что касается слов о том, что в этом сезоне я превзошёл Акинфеева, это вам нужно обсуждать. А я не знаю. Игорь играл в сборной с 16 лет, а моя карьера там только начинается. Я даже не думаю об уходе. Завершу карьеру в сборной, когда решу закончить играть в футбол», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

«Спартак» давал больше». Гилерме рассказал, как всё было с его контрактом Он не устаёт повторять, что мечтает закончить в «Локо».