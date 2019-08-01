Гилерме: расистские выкрики не значат, что болельщики не любят чёрных
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мыслями о расизме в российском футболе.
«Как реагирую, если слышу расистские выкрики? Я не обижаюсь. Бывает, совершишь ошибку — и свои же болельщики критикуют. Причём жёстко, пишут в соцсетях «Ты говно» и в этом духе. Это же тоже оскорбления. А когда играешь на стадионе, ничего не слышишь, потому что сконцентрирован на игре.
Даже если мне будут кричать, что я обезьяна, какая разница? Мне всё равно. Я не обезьяна, а человек. В команде соперника тоже бывают темнокожие футболисты. Просто болельщики хотят оказать психологическое давление. Но это не значит, что они не любят чёрных», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
«Спартак» давал больше». Гилерме рассказал, как всё было с его контрактом
Он не устаёт повторять, что мечтает закончить в «Локо».
- 1 августа 2019
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