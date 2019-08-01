Гилерме: холодец? Что это?!

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме принял участие в блиц-опросе, посвящённом русской кухне.



Корреспондент: Борщ?

Гилерме: Обожаю.

Корреспондент: Сырники?

Гилерме: Обожаю

Корреспондент: Каша?

Гилерме: Не могу начать утро без каши, каждый день её ем. В Бразилии нет такой еды.

Корреспондент: Сало?

Гилерме: Его тоже люблю. Но раньше мне не нравилось ничего копчёного.

Корреспондент: Холодец?

Гилерме: Это что?!

Корреспондент: Желе и внутри мясо.

Гилерме: Нет-нет! Не пробовал и не буду! Это даже выглядит очень странно.

Корреспондент: Нелюбимая еда?

Гилерме: Зелень и огурцы. Хотя их везде кладут, не только в русской кухне.



Гилерме защищает цвета «Локомотива» с 2007 года. За 12 лет голкипер завоевал с «железнодорожниками» пять трофеев, среди которых один титул чемпиона России, три Кубка и один Суперкубок страны.

«Спартак» давал больше». Гилерме рассказал, как всё было с его контрактом Он не устаёт повторять, что мечтает закончить в «Локо».