Гилерме: холодец? Что это?!

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме принял участие в блиц-опросе, посвящённом русской кухне.
Корреспондент: Борщ?
Гилерме: Обожаю.
Корреспондент: Сырники?
Гилерме: Обожаю
Корреспондент: Каша?
Гилерме: Не могу начать утро без каши, каждый день её ем. В Бразилии нет такой еды.
Корреспондент: Сало?
Гилерме: Его тоже люблю. Но раньше мне не нравилось ничего копчёного.
Корреспондент: Холодец?
Гилерме: Это что?!
Корреспондент: Желе и внутри мясо.
Гилерме: Нет-нет! Не пробовал и не буду! Это даже выглядит очень странно.
Корреспондент: Нелюбимая еда?
Гилерме: Зелень и огурцы. Хотя их везде кладут, не только в русской кухне.
Гилерме защищает цвета «Локомотива» с 2007 года. За 12 лет голкипер завоевал с «железнодорожниками» пять трофеев, среди которых один титул чемпиона России, три Кубка и один Суперкубок страны.
- 1 августа 2019
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