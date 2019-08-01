Президент «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду в матче со звёздами К-Лиги

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли в письме ответил главе южнокорейской лиги Квону Огапу, раскритиковавшему клуб в связи с невыходом на поле нападающего Криштиану Роналду в матче со сборной звёзд К-Лиги (3:3).
«Каждый наш футболист принял участие в матче в Корее. Кроме одного – Криштиану Роналду, который по рекомендации медицинского штаба был вынужден отдыхать из-за мышечной усталости после встречи с «Интером», которая прошла всего за 48 часов до матча в Сеуле.
В связи с этим, господин президент, я решительно отвергаю ваши обвинения в безответственном поведении, высокомерии и пренебрежении болельщиками, к которым мы всегда относимся с уважением. Никто в «Ювентусе» не хотел бросить тень на репутацию К-Лиги, корейской ассоциации или азиатской конфедерации», — приводит текст письма Аньелли Reuters.
- 1 августа 2019
-
12:24
-
12:15
-
12:08
-
12:03
-
11:45
-
11:41
-
11:26
-
11:24
-
11:10
-
11:06
-
10:54
-
10:47
-
10:32
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:26
-
09:09
-
08:50
-
08:38
-
08:10
-
07:55
-
07:47
-
06:59
-
05:59
-
05:51
-
05:43
-
05:01
-
04:51
-
04:39
-
03:59