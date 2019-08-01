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Президент «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду в матче со звёздами К-Лиги

Президент «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду в матче со звёздами К-Лиги
Футбол / Прочие турниры 0

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли в письме ответил главе южнокорейской лиги Квону Огапу, раскритиковавшему клуб в связи с невыходом на поле нападающего Криштиану Роналду в матче со сборной звёзд К-Лиги (3:3).

«Каждый наш футболист принял участие в матче в Корее. Кроме одного – Криштиану Роналду, который по рекомендации медицинского штаба был вынужден отдыхать из-за мышечной усталости после встречи с «Интером», которая прошла всего за 48 часов до матча в Сеуле.

В связи с этим, господин президент, я решительно отвергаю ваши обвинения в безответственном поведении, высокомерии и пренебрежении болельщиками, к которым мы всегда относимся с уважением. Никто в «Ювентусе» не хотел бросить тень на репутацию К-Лиги, корейской ассоциации или азиатской конфедерации», — приводит текст письма Аньелли Reuters.

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