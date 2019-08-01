Журналист Marca: «Зенит» даст Малкому больше игровых минут и денег, чем «Барса»
Спецкор газеты Marca в Барселоне Хави Эрнандес поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит».
«Малком изначально рассматривался «Барселоной» как альтернатива Виллиану, но убедить Вальверде в своей исключительности он не сумел. Даже когда Дембеле травмировался, а Коутиньо играл откровенно плохо, тренер не рассчитывал всерьёз на Малкома. С приходом Гризманна конкуренция в «Барсе» только возросла, и в этой ситуации трансфер бразильца в другой клуб представляется естественным и для всех сторон выгодным.
«Барселона» отобьёт потраченное на футболиста год назад, а он получит в «Зените» больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии», — рассказал Эрнандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
У Малкома есть очень ценное качество для РПЛ. Здорово бьёт из-за штрафной!
Потенциальный новичок «Зенита» кое-чем напоминает Халка.
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