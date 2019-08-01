Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Журналист Marca: «Зенит» даст Малкому больше игровых минут и денег, чем «Барса»

Журналист Marca: «Зенит» даст Малкому больше игровых минут и денег, чем «Барса»
Футбол / РПЛ 0

Спецкор газеты Marca в Барселоне Хави Эрнандес поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит».

«Малком изначально рассматривался «Барселоной» как альтернатива Виллиану, но убедить Вальверде в своей исключительности он не сумел. Даже когда Дембеле травмировался, а Коутиньо играл откровенно плохо, тренер не рассчитывал всерьёз на Малкома. С приходом Гризманна конкуренция в «Барсе» только возросла, и в этой ситуации трансфер бразильца в другой клуб представляется естественным и для всех сторон выгодным.

«Барселона» отобьёт потраченное на футболиста год назад, а он получит в «Зените» больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии», — рассказал Эрнандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

У Малкома есть очень ценное качество для РПЛ. Здорово бьёт из-за штрафной!
Потенциальный новичок «Зенита» кое-чем напоминает Халка.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент