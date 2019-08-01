Агент Джорджевича прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива».
«Переход Луки в «Локомотив»? Может быть. Но напрямую со мной пока никто не связывался», — сказал Глушевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».
В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в трёх матчах.
Агент: Джорджевич никуда не уходит из «Зенита»
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