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Агент Джорджевича прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку

Агент Джорджевича прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку
Футбол / РПЛ 0

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива».

«Переход Луки в «Локомотив»? Может быть. Но напрямую со мной пока никто не связывался», — сказал Глушевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».

В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в трёх матчах.

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