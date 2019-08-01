«Бока Хуниорс» интересуется Икарди

Руководство аргентинского клуба «Бока Хуниорс» хочет заполучить нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. По словам президента клуба Даниэля Анхелиси, речь идёт об однолетней аренде.

«Как я понял, исполнительный директор «Боки» Николас Бурдиссо разговаривал с вице-президентом «Интера» Хавьером Дзанетти, чтобы узнать о ситуации Икарди. Мы ничего не теряем», — приводит слова Анхелиси Fox Sports.

Мауро выступает за «Интер» с июля 2013 года. В минувшем сезоне 26-летний аргентинец забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Мауро заинтересованы также «Наполи», туринский «Ювентус» и лондонский «Арсенал».