«Реал» не продаст Бэйла дешевле € 65 млн

Руководство «Реала» намерено выручить с потенциальной продажи вингера Гарета Бэйла не менее € 65 млн, сообщает Abc.es.

Согласно информации источника, «Королевский клуб» до последнего рассчитывал, что валлиец сможет перейти в «Цзянсу Сунин». Именно поэтому «сливочные» решили не рисковать здоровьем 30-летнего игрока, отказавшись брать его в Германию для участия в турнире Audi Cup. На «Сантьяго Бернабеу» рассчитывали, что «Цзянсу Сунин» таки сделает новое предложение по футболисту и трансфер футболиста состоится в последний день трансферного окна в Китае — 31 июля.

Теперь в «Реале» надеются продать Бэйла в один из английских клубов. При этом с продажи футболиста мадридский клуб намерен получить не менее € 65 млн.