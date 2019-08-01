«Реал» не продаст Бэйла дешевле € 65 млн
Руководство «Реала» намерено выручить с потенциальной продажи вингера Гарета Бэйла не менее € 65 млн, сообщает Abc.es.
Согласно информации источника, «Королевский клуб» до последнего рассчитывал, что валлиец сможет перейти в «Цзянсу Сунин». Именно поэтому «сливочные» решили не рисковать здоровьем 30-летнего игрока, отказавшись брать его в Германию для участия в турнире Audi Cup. На «Сантьяго Бернабеу» рассчитывали, что «Цзянсу Сунин» таки сделает новое предложение по футболисту и трансфер футболиста состоится в последний день трансферного окна в Китае — 31 июля.
Теперь в «Реале» надеются продать Бэйла в один из английских клубов. При этом с продажи футболиста мадридский клуб намерен получить не менее € 65 млн.
Зидан отреагировал на игру Бэйла в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»
- 1 августа 2019
-
18:29
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
17:43
-
17:34
-
17:21
-
17:14
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:52
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:01
-
14:50
-
14:46
-
14:34
-
14:25
-
14:17
-
14:04
-
13:57
-
13:33
-
13:25
-
13:14
-
13:12
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:47
-
12:38
Партнерский контент