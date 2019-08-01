Hudl и Wyscout создадут новую платформу для анализа записей футбольных матчей

Популярная платформа для анализа спортивных показателей Hudl объявила о поглощении компании Wyscout, которая считается одним из лидеров в сфере спортивной селекции и выявления перспективных игроков для футбольных клубов и национальных сборных.
Этот шаг позволит компании Wyscout, с которой сотрудничают более 1000 профессиональных клубов, 1000 футбольных агентств и 60 национальных сборных и федераций, подключить свои библиотеки видео и данных к набору профессиональных решений Hudl и создать самую комплексную в отрасли платформу для анализа видеозаписей футбольных матчей, сбора данных и привлечения игроков.
По этому поводу директор по продуктам компании Hudl Джон Вирц сказал: «Теперь, даже не имея целой армии специалистов по обработке данных, крупные и небольшие клубы смогут ежедневно принимать эффективные и продуманные решения, основываясь на фактических данных. Объединение Hudl и Wyscout означает, что тренеры, аналитики и футбольное сообщество в целом получат беспрецедентный доступ ко всем видеоматериалам и данным, которые нужны им для совершенствования и нахождения новых талантов по всему миру. Всё это будет находиться у них под рукой и позволит сосредоточиться на своих основных функциях, а не переключаться между множеством систем. Это кардинально изменит их жизнь».
В свою очередь генеральный директор Wyscout Маттео Камподонико отметил: «Сегодня происходит активное взаимодействие между клубами и агентами, молодёжными командами и основным составом, между судьями и так далее. Благодаря объединению платформ всё станет гораздо проще не только для клубов — для всех в нашей отрасли».
- 1 августа 2019
-
21:20
-
21:11
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:05
-
20:05
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
17:43
-
17:34
-
17:21
-
17:14
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:52
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:01