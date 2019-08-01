Hudl и Wyscout создадут новую платформу для анализа записей футбольных матчей

Популярная платформа для анализа спортивных показателей Hudl объявила о поглощении компании Wyscout, которая считается одним из лидеров в сфере спортивной селекции и выявления перспективных игроков для футбольных клубов и национальных сборных.

Этот шаг позволит компании Wyscout, с которой сотрудничают более 1000 профессиональных клубов, 1000 футбольных агентств и 60 национальных сборных и федераций, подключить свои библиотеки видео и данных к набору профессиональных решений Hudl и создать самую комплексную в отрасли платформу для анализа видеозаписей футбольных матчей, сбора данных и привлечения игроков.

По этому поводу директор по продуктам компании Hudl Джон Вирц сказал: «Теперь, даже не имея целой армии специалистов по обработке данных, крупные и небольшие клубы смогут ежедневно принимать эффективные и продуманные решения, основываясь на фактических данных. Объединение Hudl и Wyscout означает, что тренеры, аналитики и футбольное сообщество в целом получат беспрецедентный доступ ко всем видеоматериалам и данным, которые нужны им для совершенствования и нахождения новых талантов по всему миру. Всё это будет находиться у них под рукой и позволит сосредоточиться на своих основных функциях, а не переключаться между множеством систем. Это кардинально изменит их жизнь».

В свою очередь генеральный директор Wyscout Маттео Камподонико отметил: «Сегодня происходит активное взаимодействие между клубами и агентами, молодёжными командами и основным составом, между судьями и так далее. Благодаря объединению платформ всё станет гораздо проще не только для клубов — для всех в нашей отрасли».