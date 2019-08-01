Фанат выбрил футболку «Атлетико Минейро» на теле. Фото стало вирусным

Болельщик «Атлетико Минейро» по имени Гильерме Пиментел удивил своим видом на ответном матче 1/8 финала Южноамериканского кубка, в котором его любимая команда встречалась с «Ботафого» (2:0).

25-летний инженер привлёк внимание к собственной персоне на игре тем, что выбрил на теле вертикальные полосы, имитирующие форму команды из Белу-Оризонти.

Фото доступно в «твиттере» Алешандре Пассоса.

Болельщик уже успел прокомментировать свой поступок. «В Белу-Оризонти я учусь. У меня появилась возможность сходить на игру, и я сказал: „Поехали!“. Но у меня не было футболки. Я не знал, что делать, поэтому решил сделать собственную футболку. Только не предполагал, что это вызовет такой огромный резонанс.

Делаю это уже не впервые. На семейной вечеринке я выстриг букву S, как у Супермена. Была костюмированная вечеринка", — цитирует Пиментела Globo Esporte.

Отметим, «Атлетико Минейро» обыграл «Ботафого» по сумме двух встреч со счётом 3:0 и вышел в следующий раунд турнира.