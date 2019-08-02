Геркус — о нападении на фанатов «Спартака»: неприятное и отталкивающее зрелище

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков «Спартака», которое состоялось после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (2:2). Матч состоялся 20 июля на «Ростов-Арене».
«Очень неприятное и отталкивающее зрелище. Задача лиги и клубов — не допускать подобного путём совместной работы по данному направлению», — написал Геркус в своём «твиттере».
Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче «Ростов» — «Спартак». Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.
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