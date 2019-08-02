«ПСЖ» лишил Неймара премии

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар был лишён премии от французского клуба. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, контракте 27-летний нападающего был прописан бонус в € 3 млн в случае, если он попадёт в список лучших игроков года по версии ФИФА. Бразилец из числа лучших выбыл. Также Неймар лишился премии за примерное поведение в размере € 2 млн из-за опоздания на тренировку.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.