Неймар возобновил тренировки с «ПСЖ»

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар возобновил тренировки в общей группе своей команды, сообщает El Mundo Deportivo.

На занятии парижан в четверг, 1 августа, в Шэньчжэне 27-летний нападающий, который восстанавливался после травмы лодыжки, полученной в начале июня в товарищеской встрече с Катаром в составе сборной Бразилии, работал без ограничений.

В Китае «Пари-Сен-Жермен» готовится к матчу Суперкубка Франции с «Ренном», который состоится в ближайшую субботу, 3 августа. Игра состоится на стадионе Спортивного центра Универсиады в Шеньчжене. Неймар не сможет принять участия во встрече из-за 3-матчевой дисквалификации, полученной за инцидент с болельщиком во время церемонии награждения после финала Кубка Франции. Тогда бразилец поддался на провокацию и ударил зрителя на трибуне.