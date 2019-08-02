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Наставник «Норрчёпинга»: горд, что продаём Ларссона в большой европейский клуб

Наставник «Норрчёпинга»: горд, что продаём Ларссона в большой европейский клуб
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Норрчёпинга» Йенс Густафссон прокомментировал переход нападающего Йордана Ларссона в «Спартак».

«Йордан очень сильно вырос вместе с нами и усердно работал. С гордостью можем сказать, что мы продаём игрока большому европейскому клубу. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех футболистов, которые помогли Йордану развиваться так, как он это делал, но больше всего мы хотим поблагодарить его за тяжёлую работу, которую он проделал как на поле, так и за его пределами», — цитирует Густафссона пресс-служба клуба.

Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.

«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона
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