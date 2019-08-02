Й. Ларссон: переход в «Спартак» — хорошая возможность выиграть РПЛ или ЛЕ

Нападающий Йордан Ларссон, который перешёл из «Норрчёпинга» в «Спартак», рассказал о своей форме и об отъезде из Швеции.
«Сезон в Швеции сейчас в самом разгаре. Конечно, меня не хотели отпускать. С другой стороны, когда появилось предложение от «Спартака», в «Норрчёпинге» за меня порадовались, ведь это возможность сделать следующий шаг в карьере. В Швеции прошла половина сезона, плюс я провёл несколько игр в Лиге Европы. Так что я в хороших кондициях. Приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер доверит мне место в составе.
Какие цели ставлю перед собой в «Спартаке»? Хочу прогрессировать как футболист. И, конечно, намерен завоевать первые титулы в карьере. Переход в «Спартак» для меня — хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок страны. А там, кто знает, может, и Лигу Европы», — цитирует шведа пресс-служба «Спартака».
- 2 августа 2019
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