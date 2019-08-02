Малком сфотографировался в футболке «Зенита»
Полузащитник «Барселоны» Малком сфотографировался в футболке «Зенита». Фотографию опубликовал в «Твиттере» журналист ESPM Хорхе Никола, который сообщил, что бразильский футболист уже заключил соглашение с петербургской командой.
Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера Малком составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет, по условиям которого будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.
Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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