«Барселона» назвала сумму трансфера Малкома в «Зенит»

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила финансовые условия перехода своего вингера Малкома в «Зенит».
Сумма трансфера 22-летнего игрока, как и сообщалось ранее, составила € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Каталонский клуб получит процент от последующей возможной перепродажи футболиста. «Барселона» поблагодарила игрока за преданность делу и пожелала успехов в будущем.
Ранее сообщалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.
Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.
- 2 августа 2019
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