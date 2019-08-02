Малком: знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира—2018

Новоиспечённый вингер «Зенита» Малком в интервью клубному YouTube-каналу «Зенита» рассказал, кого он знает из игроков сине-бело-голубых.
«Я знаю одного человека, с которым уже играл. Это Дуглас Сантос, мы вместе пылили за олимпийскую сборную в 2016 году. Знаю Ивановича, он играл в „Челси“. Для меня это известное имя… Знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира», — сказал Малком.
Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».
Напомним, сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составила € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Сообщалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.
Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.
- 2 августа 2019
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:31
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:09
-
19:01
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:29
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:36
-
17:28
-
17:24
-
17:19
-
17:13
-
17:04
-
17:02
-
16:55