Малком: знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира—2018

Новоиспечённый вингер «Зенита» Малком в интервью клубному YouTube-каналу «Зенита» рассказал, кого он знает из игроков сине-бело-голубых.

«Я знаю одного человека, с которым уже играл. Это Дуглас Сантос, мы вместе пылили за олимпийскую сборную в 2016 году. Знаю Ивановича, он играл в „Челси“. Для меня это известное имя… Знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира», — сказал Малком.

Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составила € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Сообщалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.