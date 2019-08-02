Дибала сообщил «Ювентусу», что не намерен переходить в «МЮ»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил руководству клуба, что не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед». 25-летний аргентинец хочет поработать под руководством нового главного тренера команды Маурицио Сарри и считает, что «красные дьяволы» не подходят ему по стилю игры, информирует La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на форварда Ромелу Лукаку. Бельгиец уже согласовал с действующими чемпионами итальянской Серии А условия личного контракта.

Пауло выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В его активе 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года.