Шюррле: нравится Москва, тут очень хорошие рестораны

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что ему понравилась Москва и пришлась по вкусу русская кухня.

«Мне нравится Москва, она огромная. А ещё тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда. Стараюсь не есть много мяса, не очень большой его фанат. Стараюсь быть вегетарианцем, но не всегда: когда-то ем мясо, когда-то — нет», — сказал Шюррле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Напомним, «Спартак» арендовал Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».