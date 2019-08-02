Ажиотаж на автограф-сессии Шюррле и презентация игроков «Спартака». Лучшие фото

2 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялась презентация новых игроков «Спартака». Эсекьель Понсе, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле и Йордан Ларссон приняли участие в пресс-конференции и ответили на вопросы журналистов.
Кроме того, полузащитник «Спартака» Андре Шюррле раздал автографы для болельщиков и рассказал, почему решил перейти в стан красно-белых.
«Да, я видел ролик со своим представлением. Видео крутое, я был очень рад, что представили вместе с моментами с чемпионата мира. Rammstein — немного не та музыка, которую люблю, но она органично смотрелась в ролике.
Перешёл в «Спартак», потому что хочу добиться успехов. РПЛ становится всё больше и больше. У меня не было вариантов идти в Китай. С нетерпением жду завтрашнего матча, чтобы увидеть эту атмосферу».
Лучшие кадры с презентации игроков «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 2 августа 2019
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