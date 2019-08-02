Малком поблагодарил «Зенит», Рибалту, Медведева и Семака

Новоиспечённый вингер «Зенита» Малком поблагодарил «Зенит», спортивного директора клуба Хавьера Рибалту, генерального директора Александра Медведева и главного тренера команды Сергея Семака.

«Добрый вечер всем, хочу поблагодарить „Зенит“ за доверие и старания… В частности, Хавьера Рибалту, господина Медведева и мистера Семака. Пользуясь случаем, шлю привет 15-миллионной армии болельщиков клуба, давайте вместе будем двигаться к нашим целям», — написал Малком в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего игрока из «Барселоны» составила € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.