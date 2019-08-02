Матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» может быть перенесён из-за Гран-при Формулы-1

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что матч 11-го тура РПЛ с «Ахматом» может быть перенесён из-за проведения этапа Гран-при Формулы-1.

«Планировалось организовать в уик-энд сразу несколько событий. В том числе этап Формулы-1 и наш матч с «Ахматом». Но на сегодняшний момент есть сложности по проведению нашей игры из-за гоночного Гран-при. Всё идёт к тому, что матч будет перенесён. Этого не хотелось бы.

Есть вариант провести футбольный матч после гонки в понедельник. Но для нас важны выходные. Это билетные сборы. Одно дело — воскресенье, другое – понедельник.

В первую очередь рассматриваем перенос на понедельник. Для нас это не очень хорошо. Но если и так не разрешат играть, придётся меняться кругами. Это тоже плохо. У нас и так получается много гостевых матчей. Сейчас будет несколько выездов подряд", — цитирует Рубашко «Рейтинг букмекеров».

Матчи 11-го тура РПЛ запланированы на выходные, 28 и 29 сентября.