Ковач: нужно готовиться к тому, что в игре с «Боруссией» не всё будет получаться

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией».
«Я считаю, что это красивый кубок, важный кубок, и мы хотим его выиграть. „Боруссия“ значительно усилилась, это будет интенсивный матч. Не всё будет получаться так, как мы можем себе представить. Нужно быть к этому готовым. Но это будет хороший матч. Мы провели хорошие товарищеские матчи, в которых добились положительных результатов. Но в первую очередь я был доволен тем, как команда действовала на поле. Мы хотим продолжить в том же духе и стать ещё лучше», — приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».
Матч за Суперкубок Германии «Боруссия» Д — «Бавария» состоится сегодня, 3 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.
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