«Ростов» сыграл вничью с «Уралом», дважды уступая в ходе матча

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Ростов». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Андрей Панюков, которому ассистировал полузащитник екатеринбургской команды Николай Димитров. На 67-й минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. В данном эпизоде в роли ассистента выступил хавбек Хорен Байрамян. На 81-й минуте отметился вышедший на замену нападающий «Урала» Владимир Ильин. Форвард ростовчан Бьорн Сигурдарсон повторно сравнял счёт на 86-й минуте.
«Урал» набрал 7 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (8) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах.
- 3 августа 2019
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