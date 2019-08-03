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«Ростов» сыграл вничью с «Уралом», дважды уступая в ходе матча

«Ростов» сыграл вничью с «Уралом», дважды уступая в ходе матча
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Ростов». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Андрей Панюков, которому ассистировал полузащитник екатеринбургской команды Николай Димитров. На 67-й минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. В данном эпизоде в роли ассистента выступил хавбек Хорен Байрамян. На 81-й минуте отметился вышедший на замену нападающий «Урала» Владимир Ильин. Форвард ростовчан Бьорн Сигурдарсон повторно сравнял счёт на 86-й минуте.

«Урал» набрал 7 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (8) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
03 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Панюков – 14, 1:1 – Шомуродов – 67, 2:1 – Ильин – 81, 2:2 – Сигурдарсон – 85
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